Реанимировать пострадавших обучают тюменцев на станциях скорой помощи

| Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи | Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи

56 пациентов, побывавших в состоянии клинической смерти, спасли бригады скорой медицинской помощи в Тюменской области в 2018 году. Это на 6% больше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Для спасения медики используют современную аппаратуру – автоматический аппарат для непрямого массажа сердца и дефибриллятор. С начала 2019 года сохранилась динамика роста, проведена 31 успешная реанимация.

Внезапная остановка сердца может произойти с любым человеком вне зависимости от возраста или состояния здоровья. Большие шансы на спасение у тех пострадавших, рядом с которыми окажутся очевидцы, владеющие навыками сердечно-легочной реанимации.

Алгоритм действий для оказания первой помощи:

1. Необходимо убедиться, что вам ничего не угрожает. Если рядом с пострадавшим лежит электрический провод, уберите его непроводящим ток предметом либо отключите электричество с помощью выключателя, рубильника. На месте ДТП включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки.

2. Подойдите со стороны головы пострадавшего и четко спросите: "Вам нужна помощь? Вы меня слышите?". Если ответа не последовало, проверьте тактильную и болевую чувствительность: одной рукой необходимо зафиксировать голову от смещений, второй рукой 1-2 раза хлопнуть по каждой щеке.

3. Одновременно в течение 10 секунд проверьте пульс на сонных артериях и дыхание по движению грудной клетки и живота. Если нет пульса, произошла остановка сердца.

4. Приступайте к реанимации:

• Разместитесь сбоку от пострадавшего, так чтобы ваши колени слегка касались его руки.

• Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться вдоль нижней половины грудины. Руки максимально разогнуты в локтевых суставах.

• 30 надавливаний на грудину с глубиной 5-6 сантиметров, частота – две компрессии в секунду, затем 2 вдоха.

• Если рядом есть очевидцы, попросите их вызвать скорую помощь. Если их нет, наберите на сотовом телефоне номер 103 или 112, включите громкую связь и, не прекращая реанимацию, говорите с диспетчером скорой помощи.

• Реанимацию проводите до прибытия скорой либо до появления самостоятельного пульса и дыхания.

Если начать реанимацию в первую минуту после остановки сердца, вероятность выживания более 80 %, через 4-5 минут – не более 20 %.

По словам специалистов, такой навык лучше прокачать на бесплатных курсах первой помощи. Каждый месяц на станции скорой медицинской помощи учат всех желающих реанимации на манекенах. Дополнительная информация и запись на занятия по телефону: 8-922-070-38-08.

20-21 апреля врачи и фельдшеры скорой помогли 1 тыс. 356 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 587 пациентов. В службы неотложной помощи поликлиник переданы 362 вызова.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 246 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Бригады скорой спасли 65 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 15 пациентам в состоянии комы, шока, 24 – с острым коронарным синдромом, 26 – с нарушением мозгового кровообращения.