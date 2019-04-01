Гример-постижер познакомит тюменцев с секретами мастерства на "Библионочи"

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Гример-постижер Тюменского драматического театра Любовь Стасенко познакомит тюменцев с секретами профессионального мастерства на акции "Библионочь" в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в Тюмени 19 апреля, сообщает отдел социокультурной и досуговой деятельности Центральной городской библиотеки.

Площадка, которую откроют в Центральной городской библиотеке, рассчитана на горожан разных возрастов. Посетителей ждут необычные мероприятия под девизом "Весь мир — театр!".

В 19 часов начнется театральная читка книги тюменской писательницы Наташи Корсак "Полет в Чаромдракос". Актеры театральной компании Crossway не представят каких-то серьезных игровых решений, но зритель сможет услышать, как книжное повествование "входит в голос". Читка с листа – это настоящее таинство рождения нового спектакля. А в это же время юных любителей театра ожидает тренинг "Актерское мастерство для детей" от Ольги Чусовитиной.

В 20 часов для детской аудитории состоится презентация книги "Уютный дворик", авторами которой являются юные писатели из авторской студии "Верешок". Ребята почитают произведения, поиграют с гостями в буриме, расскажут о творческих планах. Взрослых в это время познакомит с секретами профессионального мастерства гример-постижер Тюменского драматического театра Любовь Стасенко. Она с легкостью превратит желающих в действующих лиц любого спектакля.

Любителей поэзии порадует музыкально-поэтический спектакль "И все-таки узнают голос мой" по творчеству Анны Ахматовой в исполнении участников литературного кружка "Художественное слово" Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

В течение вечера в залах библиотеки участников "Библионочи" ожидают головоломки от Александра Миронова, игры-пантомимы, театральные викторины, а также мастер-классы по изготовлению брошей и масок. Детский центр "Энергетик" проведет уроки по бумажному моделированию. Сделать маски в формате конструктора сможет каждый.

Хорошее настроение и атмосферу праздника создадут танцы, мультфильмы, музыкальные игры с аниматорами. Участие в акции "Библионочь" можно запечатлеть в фотозоне "И всюду страсти роковые…".

Вход бесплатный.