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Ученики ФМШ региона стали лучшими на всероссийской конференции

Общество, 15:03 19 апреля 2019

ФМШ Тюменской области | Фото: ФМШ Тюменской области

Семеро из девяти учащихся Физико-математической школы Тюменской области признаны победителями и призерами Всероссийской конференции "Шаг в будущее. Юниор" в Реутове 15-19 апреля, сообщает пресс-служба школы.

Михаил Вохрамеев с работой "Создание интерфейса для дистанционного управления движением человека" и Кирилл Планидко - "Создание модели вертикальной фермы для выращивания растений" одержали победу и стали "Лучшими в секции".

Михаил Баранов с проектом "Создание научно-технических решений в области разработки робототехнических средств космического назначения для обеспечения межпланетных миссий", Саша Попов - "Устройство для изучения цветовой инерции человеческого зрения" и Настя Трушникова - "История и культура повседневности жителя Западной Сибири начала XX века" признаны серебряными призерами, получили дипломы II степени.

Лейла Гильманова с работой "Создание перископа из легкодоступных материалов в домашних условиях" и Ксения Борисова - "Оценка возможностей диагностического тепловизора для обнаружения и определения объектов, летящих на встречных курсах" получили дипломы III степени.

В рамках конференции тюменские школьники побывали в парке "Зарядье". Для них была организована интерактивная экскурсия "Полет над Россией" и погружение в биотехнологии. Они также побывали на Красной площади, Мавзолее и Государственном историческом музее.

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# конференция , проекты , физико-математическая школа

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