"Конька-горбунка" издали на хантыйском языке

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Журналист, заслуженный работник культуры ЯНАО и главный редактор газеты "Лух Авт" Геннадий Кельчин перевел сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" на хантыйский язык, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов в рамках рабочей поездки в Салехард рассказал о проекте единороссов "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок", координатором которого он является, и пригласил журналиста принять в нем участие.

Напомним, региональный проект "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" реализуется в рамках федерального проекта "Культура малой Родины". Он призван привлечь еще большее внимание к Тюменской области жителей других регионов и, вполне возможно, иностранных туристов как к родине великого сказочника. Проект многоплановый, и он призван решать разные задачи по развитию семейного и детского туризма, детского дополнительного образования, народных промыслов, а значит малого и среднего бизнеса, поддержке театров. В конце октября — во время осенних школьных каникул — в регионе будет широко отмечаться день рождения Конька-горбунка, поскольку в октябре вышло в свет первое издание сказки.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Первая редакция "Конька-горбунка" на языке ханты вышла в 2008 году. Перевод сказки занял у Геннадия Кельчина семь лет. По его словам, это был не просто дословный перевод. Нужно было перекладывать с одного языка на другой, потому что многих русских слов просто нет в хантыйском языке.

"Я в большей части переводил по смыслу, чтобы была точно передана мысль, действие. Только в этом случае получается хорошее переложение текста. И самое главное, что все время держал в голове мысль о том, что я пишу не для русскоязычного человека, а для ханты, чтобы ему было все понятно, и он воспринимал это произведение как родное хантыйское", - рассказал Геннадий Кельчин.

Вторую книгу сделали удобнее для чтения – параллельно с языком ханты текст написан на русском. Она выпущена небольшим тиражом – в 1 тыс. экземпляров. Печать книги финансировалась в рамках федеральной программы "Культура России". Оба выпуска сказки на хантыйском Андрей Артюхов увез в Тюмень, а автора перевода пригласил стать гостем праздника, который пройдет в областном центре в конце октября. Одним из мероприятий станет выставка различных изданий сказки Ершова, включая книги на иностранных языках. Ее основой станет коллекция голышмановца Анатолия Попова – в ней 300 изданий "Конька". Книга, переведенная ямальским журналистом, тоже займет свое место в экспозиции.

"Я разговаривал с Сергеем Ямкиным о том, что на хантыйском сказка есть, а на ненецком нет. Попросил помочь. Сергей Миронович сказал, что найдет специалиста, который все-таки может эту работу сделать. Нам нужно поддерживать такие языки для сохранения культуры и народных традиций", - поделился Андрей Артюхов.