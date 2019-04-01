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Строительные специальности наиболее востребованы на тюменском рынке труда

Общество, 16:13 21 апреля 2019

Фото: trud.admtyumen.ru

Более 7,1 тыс. жителей Тюменской области состояли на регистрационном учете для поиска подходящей работы по данным на 1 апреля 2019 года. Об этом сообщает областной департамент труда и занятости населения.

При этом в банке вакансий предлагалось 24 тыс. 162 рабочих места. Наибольшая потребность в рабочей силе, более 13 тыс. вакансий - в сфере строительства. Также актуальны такие направления, как социальное обеспечение - 1 тыс. 576 вакансий, обрабатывающие производства - 1 тыс. 386, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 1 тыс. 279. Требуются также сотни специалистов в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг.

Средняя предлагаемая зарплата выше 40 тыс. рублей была у инженеров, геодезистов, прорабов, агентов по недвижимости. Менее 20 тыс. рублей - у дворников, уборщиков, разнорабочих, культорганизаторов, бухгалтеров, продавцов, поваров, официантов, охранников. Всего в 1 квартале 2019 года за содействием в поиске работы обратилось 9 тыс. 146 человек, 66,4% трудоустроены.

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