Мошенники похитили у тюменки 215 тыс. рублей под предлогом продления сим-карты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

215 тыс. рублей похитили мошенники у жительницы Тюмени. Злоумышленница представилась сотрудником сотовой компании и сообщила, что нужно продлить договор связи. Для этого нужно было ввести несколько кодов из смс, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Спустя время пострадавшей позвонил мужчина, которые представился служащим банка и сообщил, что неизвестные получили доступ ко всем ее счетам через Госуслуги. А сохранить накопления она сможет только переведя их на "безопасные" счета. Поверив, тюменка, оставаясь на связи, перевела все деньги на номер виртуальной карты. Лишь позже она поняла, что стала жертвой аферистов и сообщила о произошедшем в полицию.

По данному факту следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские устанавливают причастных к покушению на совершение преступления.