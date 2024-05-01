  • 21 мая 202421.05.2024вторник
  • USD90,6537
    EUR98,5842
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Мошенники похитили у тюменки 215 тыс. рублей под предлогом продления сим-карты

Происшествия, 18:39 21 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

215 тыс. рублей похитили мошенники у жительницы Тюмени. Злоумышленница представилась сотрудником сотовой компании и сообщила, что нужно продлить договор связи. Для этого нужно было ввести несколько кодов из смс, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Спустя время пострадавшей позвонил мужчина, которые представился служащим банка и сообщил, что неизвестные получили доступ ко всем ее счетам через Госуслуги. А сохранить накопления она сможет только переведя их на "безопасные" счета. Поверив, тюменка, оставаясь на связи, перевела все деньги на номер виртуальной карты. Лишь позже она поняла, что стала жертвой аферистов и сообщила о произошедшем в полицию.

По данному факту следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские устанавливают причастных к покушению на совершение преступления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# безопасность , мошенники , телефон , финансы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 21.05.2024Мошенники похитили у тюменки 215 тыс. рублей под предлогом продления сим-карты
14:36 21.05.2024Тюменец сломал кости супруге во время пьяной ссоры
13:30 21.05.2024В Тюмени на путепроводе М. Тореза упали столбы и повредили три автомобиля
11:51 21.05.2024В Ярковском районе в ДТП погиб водитель автомобиля