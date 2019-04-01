Проект "Содействие" научит тюменских подростков законопослушанию

egosano.files.wordpress.com egosano.files.wordpress.com

Более 80 подростков из 13 районов Тюменской области примут участие в новом социального проекте "Содействие", к реализации которого приступил областной центр профилактики и реабилитации. Проект получил грант столичного Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проект позволит начать внедрение в регионе новой технологии работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Подростки, участвуя в социально-ориентированной деятельности, получат комплексную помощь во время специализированных смен на базе реабилитационного центра: социальные компетенции, основы профессиональной подготовки.

Реализация проекта "Содействие" началась в апреле этого года и продлится до сентября 2020 года. Проект предусматривает организацию работы нескольких лабораторий: спорта и оздоровления, психоэмоциональной разгрузки и развития личности, творчества и продуктивного досуга, где ребята смогут получить необходимые знания и умения.

К проекту будут привлечены специалисты учреждений и ведомств системы профилактики, а также представители общественных организаций, которые помогут ребятам найти правильное увлекательное применение своей энергии. Для наставников проекта тоже будут организованы обучающие семинары, конференции и вебинары, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.