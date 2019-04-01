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Отсутствие завтрака повышает риск смерти после инфаркта, считают ученые

Общество, 13:57 21 апреля 2019

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Отсутствие завтрака и поздний ужин перед сном повышают риском смерти после сердечного приступа, пишет РИА Новости.

Совмещение этих привычек значительно усугубляет последствия инфаркта, приводит к стенокардии, а также может вызвать повторный сердечной приступ.

Кардиологи провели исследование, в котором приняли участие 113 пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Средний возраст добровольцев составил 60 лет.

Выяснилось, что отказ от завтрака в сочетании с поздним ужином в 4-5 раз повышает вероятность смерти или повторного сердечного приступа, а также стенокардии в течение 30 дней после инфаркта.

Как отмечают исследователи, корректировка режима питания —недорогой и простой способ улучшить показатели сердечно-сосудистой системы.

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