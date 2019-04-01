Ученые Китая и России рассказали о совместных планах изучения Луны

| Фото: planetarium-moscow.ru | Фото: planetarium-moscow.ru

Китай и Россия изучают возможности совместного исследования Луны в 2023 году при помощи российского аппарата "Луна-26" и китайского "Чанъэ-7", пишет РИА Новости.

Российский орбитальный аппарат "Луна-26" будет вести наблюдения за естественным спутником Земли с орбиты. Время запуска "Луны-26" практически совпадает с планируемым запуском космического зонда "Чанъэ-7", поэтому ученые смогут одновременно вести наблюдения и делиться полученными данными.

В настоящее время команды специалистов двух стран ведут тщательные обсуждения конкретных деталей этого проекта сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на спутник Земли планируется отправить посадочную станцию "Луна-25", в 2023 году — орбитальный аппарат "Луна-26" и в 2024 году — посадочную станцию "Луна-27".

"Луна-25" будет вести поиск водяного льда на южном полюсе Луны. Орбитальный аппарат "Луна-26" проведет картографирование и дистанционное изучение поверхности спутника Земли. Посадочная станция "Луна-27" должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить его.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап.