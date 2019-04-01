Владельцам дач и частных домов напомнили о пожарной безопасности

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О соблюдении пожарной безопасности в жилом секторе и на территориях дачных поселков напоминают тюменцам спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 регулярно проводят профилактическую работу с населением - беседуют с жителями, информируют об оперативной обстановке с пожарами, разъясняют требования пожарной безопасности.

"Все инструктажи мы проводим под роспись и напоминаем гражданам, что их благополучие, в первую очередь, зависит от них самих, от того, как они соблюдают правила пожарной безопасности", - рассказал заместитель начальника ОНДиПР № 11 Руслан Валиуллин.

Владельцы садовых участков и дач обязаны иметь в постоянной готовности средства пожаротушения, такие как бочку с водой и ведро, желательно огнетушитель, а также инвентарь, с которым они должны являться на тушение пожара. В исправном состоянии необходимо содержать электрические, электробытовые, газовые и приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.

Члены кооперативов и садоводческих товариществ должны обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы. Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений. Важно не допускать разведение костров и сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений, хранение в дачных домах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.