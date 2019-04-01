  • 22 апреля 201922.04.2019понедельник
  • USD63,9602
    EUR71,9232
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-западный

Более трехсот школьников узнали о ЗОЖ в "Ребячьей республике"

Общество, 10:52 22 апреля 2019

АНО ОДООЦ «Ребячья республика» | Фото: АНО ОДООЦ «Ребячья республика»

Более 350 девчонок и мальчишек 7-14 лет из Тюмени и области приняли участие во внеканикулярных сменах "Мы команда" в "Ребячьей республике" и "Мы в движении" в филиале "Олимпийская Ребячка". Смена была посвящена здоровому образу жизни, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На протяжении двух недель помимо учебы и посещения оздоровительных процедур, ребята принимали участие в разнообразных мероприятиях, подготовленных педагогами и вожатыми, совершенствовали свои знания и навыки в сфере укрепления здоровья. В рамках смены прошли модули "Я за ЗОЖ", "Я в форме", "Я активен", "Я в курсе" и другие.

Посещая эти занятия, ребята получили ценную информацию о здоровом образе жизни, правильном питании, правилах личной гигиены, об известных тюменских спортсменах, научились правильно планировать свое время.

АНО ОДООЦ «Ребячья республика» | Фото: АНО ОДООЦ «Ребячья республика»

Особенность смен – это не только проведение привычных зарядок. На протяжении всей смены ребята изучают различные виды гимнастик: пальчиковые, для глаз, освоили комплексы упражнений для укрепления свода стопы, самые разнообразные виды двигательной активности и фитнеса. Для этого в "Ребячьей республике" созданы все условия.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗОЖ , Олимпийская Ребячка , Ребячья республика , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 22.04.2019В Тюмени назвали имена лучших муниципальных служащих
11:47 22.04.2019Тюменцев ждут на финальном шоу областной студвесны
11:36 22.04.2019Синоптики прогнозируют небольшое похолодание к концу недели
11:25 22.04.2019Тюменские власти намерены привлекать подрядчиков для проведения капремонта домов