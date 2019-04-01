Более трехсот школьников узнали о ЗОЖ в "Ребячьей республике"

| Фото: АНО ОДООЦ «Ребячья республика» | Фото: АНО ОДООЦ «Ребячья республика»

Более 350 девчонок и мальчишек 7-14 лет из Тюмени и области приняли участие во внеканикулярных сменах "Мы команда" в "Ребячьей республике" и "Мы в движении" в филиале "Олимпийская Ребячка". Смена была посвящена здоровому образу жизни, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На протяжении двух недель помимо учебы и посещения оздоровительных процедур, ребята принимали участие в разнообразных мероприятиях, подготовленных педагогами и вожатыми, совершенствовали свои знания и навыки в сфере укрепления здоровья. В рамках смены прошли модули "Я за ЗОЖ", "Я в форме", "Я активен", "Я в курсе" и другие.

Посещая эти занятия, ребята получили ценную информацию о здоровом образе жизни, правильном питании, правилах личной гигиены, об известных тюменских спортсменах, научились правильно планировать свое время.

| Фото: АНО ОДООЦ «Ребячья республика» | Фото: АНО ОДООЦ «Ребячья республика»

Особенность смен – это не только проведение привычных зарядок. На протяжении всей смены ребята изучают различные виды гимнастик: пальчиковые, для глаз, освоили комплексы упражнений для укрепления свода стопы, самые разнообразные виды двигательной активности и фитнеса. Для этого в "Ребячьей республике" созданы все условия.