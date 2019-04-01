ФК "Тобол" одержал победу над дублерами "Тюмени"

| Фото: vk.com/tobol_tobolsk | Фото: vk.com/tobol_tobolsk

ФК "Тобол" одержал победу в ответном матче четвертьфинала межрегионального раунда Кубка страны.

На стадионе "Тобол" подопечные Петра Парахина одолели дублеров "Тюмени" со счетом 3:1. В первом матче этих команд в Тюмени хозяева удержали уверенную победу 4:0. "Тоболу" нужно было попытаться отыграть гандикап в четыре гола и они с первых минут пошли вперед. Несколько хороших моментов забить имел Эдуард Сагдиев. На 26-й минуте хозяев вперед вывел Ильфат Баязитов. 1:0 с таким счетом закончился первый тайм.

На 66-й минуте после розыгрыша углового отличился Юрий Низовский – 2:0. Тоболяки побежали забивать еще, но нарвались на контратаку, которую завершил точным ударом Илья Лудяков. Несмотря на пропущенный мяч, хозяева не опустили руки и под самый занавес матча забили еще раз. 11-метровый удар точно реализовал Эдуард Сагдиев – 3:1.

Главный тренер "Тобола" Петр Парахин назвал победу своих подопечных закономерной.

"Сыграли дисциплинировано, создали много моментов и завершили игру закономерной победой. Перед игрой сказал ребятам, что она может быть последней на этом поле, надо выиграть и на хорошей ноте попрощаться с газоном. Также хочу сказать большое спасибо болельщикам за поддержку", - отметил Петр Парахин.

"Тобол" победил в ответном матче межрегионального раунда кубка России, но по сумме двух встреч в полуфинал прошли дублеры "Тюмени". В полуфинале их соперником будет магнитогорский "Металлург", дважды обыгравший "Челябинск-М" – 3:1 и 2:1.

Евгений Новосёлов