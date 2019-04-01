Пасхальный фестиваль в Тюмени начнется с симфонии "Петя и волк"

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Симфоническую сказку "Петя и волк" С. Прокофьева в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля исполнит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 5 мая в 13 часов 30 минут, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В 16 часов начнется второй концерт оркестра. Тюменская филармония добилась права принять у себя один из лучших оркестров мира и маэстро Валерия Гергиева, чтобы представить тюменцам шедевры симфонической музыки в безупречном исполнении. Интересная программа, сильная, харизматичная личность дирижера, фантастическое мастерство музыкантов, неизменно горячий прием зала – этот концерт станет незабываемым событием для каждого посетителя.

За 17 лет проведения фестиваль стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий в культурной жизни России. Сохранится традиция посвящения фестиваля юбилеям композиторов: 18 сезон пройдет под знаком 175-летия Н. А. Римского-Корсакова.