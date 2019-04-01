Пенсионеры могут рассказать о своих интернет-достижениях на конкурсе

Победители конкурса 2018 года | Фото: azbukainterneta.ru Победители конкурса 2018 года | Фото: azbukainterneta.ru

Объявлен V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету–2019". Дедлайн конкурса 14 октября 2019 года.

К участию приглашаются пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся самостоятельно.

Принимаются истории по теме одной из номинаций конкурса. Автор-участник также должен подобрать и предоставить две свои фотографии для публикации: портрет и иллюстрирующую конкурсный материал. Размер истории должен быть не менее 1 тыс. 500 символов, но не более 5 тыс. символов. Фотография не должна превышать 5 Мб, быть горизонтально ориентирована и иметь не менее 1 тыс. пикселей по большей стороне.

Номинации конкурса:

- Портал gosuslugi.ru – мой опыт.

- Мои интернет-достижения.

- Моя общественная интернет-инициатива.

- Интернет-предприниматель, интернет–работодатель.

Победители и призеры получат ценные подарки.