  • 23 апреля 201923.04.2019вторник
  • USD63,7860
    EUR71,7210
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер северо-западный

Пенсионеры могут рассказать о своих интернет-достижениях на конкурсе

Общество, 12:31 23 апреля 2019

azbukainterneta.ru Победители конкурса 2018 года | Фото: azbukainterneta.ru

Объявлен V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету–2019". Дедлайн конкурса 14 октября 2019 года.

К участию приглашаются пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся самостоятельно.

Принимаются истории по теме одной из номинаций конкурса. Автор-участник также должен подобрать и предоставить две свои фотографии для публикации: портрет и иллюстрирующую конкурсный материал. Размер истории должен быть не менее 1 тыс. 500 символов, но не более 5 тыс. символов. Фотография не должна превышать 5 Мб, быть горизонтально ориентирована и иметь не менее 1 тыс. пикселей по большей стороне.

Номинации конкурса:

- Портал gosuslugi.ru – мой опыт.

- Мои интернет-достижения.

- Моя общественная интернет-инициатива.

- Интернет-предприниматель, интернет–работодатель.

Победители и призеры получат ценные подарки.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Интернет , компьютер , компьютерная грамотность , конкурсы , пенсионеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 23.04.2019Фотоконкурс "Из семейного архива" стартовал в Тюменской области
13:37 23.04.2019Более двух тысяч тоболяков выйдут на субботник
13:04 23.04.2019Более двухсот тюменцев пострадали от укуса клещей
12:53 23.04.2019Поллиноз можно предупредить, уверены эксперты