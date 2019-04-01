Пенсионеры могут рассказать о своих интернет-достижениях на конкурсе
Объявлен V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету–2019". Дедлайн конкурса 14 октября 2019 года.
К участию приглашаются пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся самостоятельно.
Принимаются истории по теме одной из номинаций конкурса. Автор-участник также должен подобрать и предоставить две свои фотографии для публикации: портрет и иллюстрирующую конкурсный материал. Размер истории должен быть не менее 1 тыс. 500 символов, но не более 5 тыс. символов. Фотография не должна превышать 5 Мб, быть горизонтально ориентирована и иметь не менее 1 тыс. пикселей по большей стороне.
Номинации конкурса:
- Портал gosuslugi.ru – мой опыт.
- Мои интернет-достижения.
- Моя общественная интернет-инициатива.
- Интернет-предприниматель, интернет–работодатель.
Победители и призеры получат ценные подарки.