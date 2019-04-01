Девушка из Голышманово получила право носить шеврон "Штурм"

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Выпускница голышмановской школы Елена Кузнецова получила право носить шеврон "Штурм". Впервые за всю историю проведения квалификационных испытаний обладательницей данного шеврона стала девушка.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил инструктор - методист центра "Аванпост" Дмитрий Чудинов.

"Елена Кузнецова стала единственной девушкой, которая принимала участие в соревнованиях среди обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и допризывной молодежи. Вместе с ней за право получить шеврон "Штурм" и оливковый берет боролись юноши в возрасте от 14 до 18 лет из районов области и Омска. Примечательно то, что она планирует поступать в Рязанское высшее военное училище, где готовят десантников. Надеюсь, у нее все получится", - рассказал Дмитрий Чудинов.

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

В 16 раз в с. Юргинское прошли традиционные соревнования среди допризывников. Организаторами состязаний стали Совет ветеранов спецназа и разведки Тюменской области и центр "Аванпост".

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

49 юношей, плюс девушка, прошедшие отбор в своих районах, вышли в финал и прошли шесть этапов испытаний: 10 подтягиваний на перекладине в бронежилете (на шеврон) и 12 подтягиваний (на берет); марш-бросок с оружием 8 км; боевая акробатика; комплекс силовых упражнений (тест Купера); стрельба из пневматического оружия и рукопашный бой.

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

"По итогам испытаний обладателями шеврона "Штурм" стали восемь человек, - отметил Дмитрий Чудинов. - Это Дмитрий Майер и Семен Волик из Армизонского района, Виталий Гатилов из Заводоуковского городского округа, Герберт Райс и Андрей Сучков из Омска. Воспитанники центра "Аванпост" Максим Магсумов и Андрей Аносенко и Елена Кузнецова из Голышманово".

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Анжела Лебедева