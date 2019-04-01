  • 23 апреля 201923.04.2019вторник
  • USD63,7860
    EUR71,7210
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер северо-западный

Девушка из Голышманово получила право носить шеврон "Штурм"

Общество, 12:20 23 апреля 2019

Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Выпускница голышмановской школы Елена Кузнецова получила право носить шеврон "Штурм". Впервые за всю историю проведения квалификационных испытаний обладательницей данного шеврона стала девушка.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил инструктор - методист центра "Аванпост" Дмитрий Чудинов.

"Елена Кузнецова стала единственной девушкой, которая принимала участие в соревнованиях среди обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и допризывной молодежи. Вместе с ней за право получить шеврон "Штурм" и оливковый берет боролись юноши в возрасте от 14 до 18 лет из районов области и Омска. Примечательно то, что она планирует поступать в Рязанское высшее военное училище, где готовят десантников. Надеюсь, у нее все получится", - рассказал Дмитрий Чудинов.

Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

В 16 раз в с. Юргинское прошли традиционные соревнования среди допризывников. Организаторами состязаний стали Совет ветеранов спецназа и разведки Тюменской области и центр "Аванпост".

Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

49 юношей, плюс девушка, прошедшие отбор в своих районах, вышли в финал и прошли шесть этапов испытаний: 10 подтягиваний на перекладине в бронежилете (на шеврон) и 12 подтягиваний (на берет); марш-бросок с оружием 8 км; боевая акробатика; комплекс силовых упражнений (тест Купера); стрельба из пневматического оружия и рукопашный бой.

Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

"По итогам испытаний обладателями шеврона "Штурм" стали восемь человек, - отметил Дмитрий Чудинов. - Это Дмитрий Майер и Семен Волик из Армизонского района, Виталий Гатилов из Заводоуковского городского округа, Герберт Райс и Андрей Сучков из Омска. Воспитанники центра "Аванпост" Максим Магсумов и Андрей Аносенко и Елена Кузнецова из Голышманово".

Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# допризывная молодежь , Елена Кузнецова , соревнования , центр Аванпост

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 23.04.2019Фотоконкурс "Из семейного архива" стартовал в Тюменской области
13:37 23.04.2019Более двух тысяч тоболяков выйдут на субботник
13:04 23.04.2019Более двухсот тюменцев пострадали от укуса клещей
12:53 23.04.2019Поллиноз можно предупредить, уверены эксперты