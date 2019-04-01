Трое тюменцев набрали высшие баллы на досрочном ЕГЭ

| Фото: архив ЕГЭ и ГИА во "ВКонтакте" | Фото: архив ЕГЭ и ГИА во "ВКонтакте"

Три человека набрали высшие баллы по итогам досрочного периода ЕГЭ, все они - выпускники школы прошлых лет. По данным департамента образования и науки Тюменской области, по 100 баллов получили две тюменских участницы экзамена по литературе и участник экзамена по истории из областной столицы.

Более 80 баллов набрали несколько человек, сдававших географию, информатику, профильную математику, русский язык, физику и обществознание.

В общей сложности, в досрочный период ЕГЭ в регионе сдавали 600 выпускников 2019 года и прошлых лет. Итоговые испытания прошли без серьезных технологических сбоев и нарушений.

Основной период ЕГЭ 2019 года пройдет с 27 мая по 1 июля.

Татьяна Ковалева