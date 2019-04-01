24 апреля в Тюмени пойдет дождь
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До +11 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 24 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают переменную облачность, дождь пойдет приблизительно с 11 часов и до утра следующего дня. Ветер Западный, его скорость составит 2-4 метра в секунду с порывами до 9 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня 750-753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 68-95 %.
Незначительные геомагнитные возмущения утром. Днем спокойно. Слабые колебания ожидаются к 23 часам.
Заход солнца в 20 часов 06 минут. Долгота дня сегодня составит 14 часов 56 минуты.