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24 апреля в Тюмени пойдет дождь

Общество, 07:30 24 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +11 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 24 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность, дождь пойдет приблизительно с 11 часов и до утра следующего дня. Ветер Западный, его скорость составит 2-4 метра в секунду с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня 750-753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 68-95 %.

Незначительные геомагнитные возмущения утром. Днем спокойно. Слабые колебания ожидаются к 23 часам.

Заход солнца в 20 часов 06 минут. Долгота дня сегодня составит 14 часов 56 минуты.

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# ветер , дождь , погода в Тюмени , синоптики

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