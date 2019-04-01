Бесплатные звонки и телеграммы ветеранам предоставляет "Ростелеком"

| Фото: ПАО "Ростелеком" | Фото: ПАО "Ростелеком"

Сто минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны в честь Дня Победы дарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны "Ростелеком".

Российский провайдер цифровых услуг традиционно предоставляет ветеранам бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья с 25 апреля по 10 мая 2019 года.

Позвонить можно в любой населенный пункт России, а также в Украину, Беларусь, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию, Южную Осетию.

Ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в перечисленные выше страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм при предъявлении удостоверений.

Услугой можно будет воспользоваться в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений. Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

"Ростелеком" напоминает, что в апреле 2019 года в "Интерактивном ТВ" (на кнопке 75) и сервисе Wink появился новый телеканал "Победа". Его эфир посвящен Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945. На канале круглосуточно показывают советское военное кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы. Зрители могут посмотреть новые циклы программ собственного производства канала, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции "Бессмертный полк", а также находки и открытия поисковых отрядов.