В Тобольске идет подготовка к празднованию Дня Победы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

150 мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, пройдет в Тобольске. Об этом сообщила и.о. председателя городского комитета по культуре и туризму Елена Распопова. По ее словам, 39 мероприятий вошли в праздничную афишу.

"Традиционно пройдут концертные программы, митинги, танцевальные программы "Вальс Победы" и "Синий платочек". В малом зале ДК "Синтез" состоятся демонстрации художественных фильмов о Великой Отечественной войне, выставка изделий декоративно-прикладного творчества, караоке-программа "Споемте друзья", концертная программа с участием национальных диаспор города "Наша общая победа" и другие", - отметила Елена Распопова

Впервые в этом году 9 мая инициативной группой тоболяков будет проведена акция-забег "1945". Старт планируется в пять утра от сквера "Декабристов" до обелиска "Вечный огонь", в семь часов на площади Победы учащиеся общеобразовательных школ встретят "Рассвет Победы". Также состоится традиционная 71-я легкоатлетическая эстафета и по главной улице пройдет праздничное шествие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В первый раз 9 мая будут работать интерактивные площадки "Рекорд Победы", "Солдатский привал", "Курс молодого бойца" и историко-познавательный проект "Фотосушка "Тобольск и тоболяки в годы войны". Этот проект предполагает размещение на территории Красной площади ламинированных фотографий из семейных архивов тоболяков, посвященных военным годам.

Памятно-мемориальные мероприятия начнутся в отдаленных микрорайонах города уже с 7 мая. В Сумкино в этот день пройдет праздничное шествие, которое завершится митингом. В Менделеево у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны состоится митинг. Продолжатся мероприятия в школе №20 праздничным концертом.

8 мая состоятся митинги на площади Победы у мемориального комплекса тоболякам, погибшим в годы войны, у памятника морякам в микрорайоне Иртышский, у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Верхнефилатово и в микрорайоне Левобережье.

В 18 часов 55 минут одновременно на трех городских площадках (Красная площадь, Мемориал тоболякам, погибшим в годы войны, ДК "Синтез") пройдет акция "Минута молчания" с прямым включением на центральное телевидение.