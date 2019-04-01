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Несовершеннолетние осужденные будут сажать огурцы в новых теплицах

Происшествия, 11:14 25 апреля 2019

пресс-служба УФСИН России по Тюменской области | Фото: пресс-служба УФСИН России по Тюменской области

Две теплицы для высадки огурцов добавили в тепличный комплекс в Тюменской воспитательной колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

В тепличном комплексе учреждения установлено восемь теплиц. Летом в рамках трудового воспитания подростки будут высаживать здесь овощи.

Свежие овощи появятся на столе несовершеннолетних осужденных благодаря Попечительскому совету учреждения, оказавшему содействие в изготовлении и установке теплиц.

Подростки не только разнообразят свой стол и пополнят рацион витаминами, но и получат умения и навыки сельскохозяйственного труда. Практические работы на участке играют большую роль в трудовом и профориентационном воспитании несовершеннолетних, убеждены в УФСИН России по Тюменской области.

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# несовершеннолетние , осужденные , сельское хозяйство , УФСИН

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