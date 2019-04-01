Автопробег Росгвардии "Вахта памяти" в Тюмени проходит под знаменем Победы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть автомобилей Росгвардии под знаменем Победы начали автопробег "Вахта Памяти. Сыны Великой Победы" по Тюмени и Тюменскому району. Старт ему дали с площади Памяти города 25 апреля.

В торжественном митинге приняли участие председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Алексей Краев, ветераны, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, воспитанники центра "Аванпост", малыши детского сада.

Председатель ветеранской организации внутренних войск Тюменской области Александр Бухарин, обращаясь к молодежи, подчеркнул важность сохранения памяти о солдатах войны.

"В прошлом году с автопробегом я проехал с "Вахтой памяти" по всей южной части Уральского Федерального округа и увидел, что все мемориальные места, памятники содержатся в должном состоянии, это значит, что память о павших бойцах жива в наших сердцах, пусть так будет и впредь", - сказал он.

Перед стартом начальник штаба, заместитель начальника управления Росгвардии по Тюменской области полковник Играм Мислимов передал краснознаменной группе "Аванпоста" копию знамени Победы, под которым участники автопробега "Вахта Памяти. Сыны Великой Победы" проследуют по маршруту.

"По инициативе войск национальной гвардии и музея Победы на Поклонной горе были изготовлены несколько копий бесценного символа победы. Одна из них изготовлена для Тюменской области. После автопробега мы передадим в правительство региона", - рассказал руководитель автопробега Играм Мислимов.

В маршрут тюменского автопробега вошли пять мемориальных мест. От площади Памяти "Вахта памяти" проследует в село Ембаево, затем к скверу Пограничников, оттуда на Червишевское кладбище к стеле памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Завершится автопробег во второй половине дня на Исторической площади Тюмени у Вечного огня, где копию знамени Победы передадут представителям департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.

Ирина Кургузова