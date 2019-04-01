Тюменским пенсионерам предлагают рассказать о своих IT-достижениях

| Фото: rostelecom.ru | Фото: rostelecom.ru

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету-2019", сообщает Региональный информационно-образовательный центр. Тюменским пенсионерам предлагают поделиться личными достижениями в изучении компьютерной грамотности.

Условия участия в соревнованиях - возраст от 50 лет и старше и умение работать с компьютером. Это могут быть как специальные курсы, так и самообучение. Конкурсное задание одно – написать эссе о собственных IT-достижениях в одной из номинаций: "Портал gosuslugi.ru: мой опыт"; "Мои интернет-достижения"; "Интернет-предприниматель", "Интернет-работодатель"; "Моя общественная интернет-инициатива".

Кроме победителей и призеров в каждой из номинаций по итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов-участников. Тюменская область уже два года подряд находится в Топ-10 регионов по количеству участников.

Конкурсные работы будут принимать до 14 октября. Итоги подведут в ноябре 2019 года. Заявку на участие можно подать на сайте, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит конкурсная комиссия.