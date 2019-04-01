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В праздничные дни тюменские поликлиники будут работать по графику

Общество, 09:30 26 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские поликлиники в праздничные и выходные дни будут работать по утвержденному графику. Об этом корреспонденту ИА "Тюменской линия" рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

30 апреля и 8 мая - предпраздничные рабочие дни. В связи с этим поликлиники будут работать на час меньше обычного графика.

1, 3, 5, 9, 12 мая больных будут принимать дежурные врачи с 9 до 12 часов. будут работать перевязочный и процедурный кабинеты.

2, 4, 10, 11 мая дежурные врачи примут больных с 9 до 16 часов. Будет организована работа перевязочного и процедурного кабинетов, клиники-диагностической и рентгенологической служб, кабинета ЭКГ, узких специалистов по графику.

Более подробную информацию можно получить в каждой медицинской организации.

"При возникновении экстренных, угрожающих жизни состояний население в круглосуточном режиме может обращаться в скорую помощь (03, 103). При возникновении неотложных состояний у старшего врача скорой помощи можно получить информацию о дежурных приемных отделениях (стационарах) для самостоятельного обращения по телефону: 50-99-00", — рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Инна Пахомова

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# график работы , здравоохранение , медицина , поликлиники , скорая помощь

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