В Югре фермер незаконно получила из бюджета четыре миллиона рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину, подозреваемую в мошенничестве с получением субсидий, задержали в Сургутском районе, сообщает УМВД России по Югре.

Исполняющая обязанности директора одного из крестьянско-фермерских хозяйств предоставила заявления о выплате субсидий на производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота. Предоставленные накладные и счета-фактуры содержали недостоверные сведения. Злоумышленница получила субсидию в размере более 4 млн рублей. Своими действиями она причинила администрации Сургутского района ущерб в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишения свободы сроком до 10 лет с выплатой крупного штрафа.