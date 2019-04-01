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Тюменские лыжники вошли в состав сборной России на предстоящий сезон

Спорт, 15:44 26 апреля 2019

flgr.ru | Фото: flgr.ru

12 тюменских лыжников вошли в расширенный состав сборной на спортивный сезон 2019/2020 годов, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В состав мужской сборной вошли тюменцы Иван Якимушкин, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Денис Спицов и Андрей Парфенов.

Кандидатами в женскую команду России стали Анна Жеребятьева, Татьяна Алешина, Анна Грухвина, Ольга Кучерук и Екатерина Смирнова. В юниорский состав вошла Наталия Мекрюкова.

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# лыжные гонки

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