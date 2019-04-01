Тюменцы смогут пройти курс "Молодого бойца" в сквере Депутатов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пройти курс "Молодого бойца" смогут тюменцы на площади перед Центром культуры и искусства "Современник" в Тюмени 4 мая с 12 до 17 часов, сообщает ЦКиИ "Современник".

Мероприятие, приуроченное празднованию 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, порадует горожан разных возрастов. Тюменцы смогут пройти курс "Молодого бойца": поработать с миноискателем, поучаствовать в сборке и разборке автомата АК-74, посмотреть выставку военного вооружения, боеприпасы, средства поиска и стрелковое оружие.

Изюминкой станет выставка отдельных образцов военной техники, где взрослые и дети смогут почувствовать себя настоящими героями. Желающим позволят посидеть в кабинах БТР, бронемашины "Тайфун", а также военных автомобилей "Рысь" и "Тигр".

Для жителей областной столицы будут работать интерактивные площадки.