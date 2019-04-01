Спасатели ищут парня, упавшего в Туру

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, упавшего в Туру 25 апреля, продолжают искать сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

"Вчера нам поступил запрос из полиции. По предварительным данным, с моста на улице Челюскинцев упал молодой человек. Вчера спасатели на лодках провели поверхностное обследование и измерение глубин", — поделился он.

26 апреля поиски продолжаются. На месте работают водолазы.

Инна Пахомова