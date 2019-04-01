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Слет "СоциоДрайв-2019" соберет социальных предпринимателей Уральского федерального округа

Общество, 09:46 29 апреля 2019

admin.bryansk.ru | Фото: admin.bryansk.ru

О финансовых возможностях развития некоммерческих организаций планируют узнать представители территориальной общественной организации "Тепло души детям-сиротам" на первом слете социальных предпринимателей УФО "СоциоДрайв-2019", который пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени 30 мая.

"Мы создаем и выполняем значимые для общества проекты, получаем гранты. Но не можем полагаться исключительно на этот вид поддержки. Необходимо дополнительное финансирование. Именно поэтому на слете социальных предпринимателей "СоциоДрайв" надеемся узнать, как некоммерческую деятельность социальной направленности мы можем капитализировать как организация. Надеемся пообщаться с людьми, которые смогли капитализировать свои проекты", - рассказала руководитель ТРОО "Тепло души детям-сиротам" Юлия Тараканова.

Тюменская региональная общественная организация помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проекты общественников связаны с проведением профориентационных, образовательных, творческих занятий, оказанием благотворительной помощи для профилактики социального сиротства.

Слет приурочен к 75-летию образования Тюменской области. Ключевыми тематическими блоками события станут "Социальные бренды", "Социальные тренды", "Социальные драйверы". В рамках мероприятия состоится нетворкинг-сессия, панельная дискуссия "СоциоТРЕНД", кластерные сессии для лидеров социальных проектов, а также для представителей власти УФО.

Программа слета здесь. Продолжается прием заявок.

Татьяна Ковалева

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# социально ориентированные некоммерческие организации , СоциоДрайв-2019

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