Проект "Семья во дворе" пройдет в Комсомольском сквере

| Фото: архив проекта "Семья во дворе" | Фото: архив проекта "Семья во дворе"

Информационно-развлекательный проект "Семья во дворе" пройдет в сквере "Комсомольский" (ул. Московский тракт, 22) 27 апреля с 11 до 13 часов, сообщают организаторы.

Специалисты регионального Центра "Семья" подготовили для детей и их родителей множество интересных площадок – викторины, конкурсы, соревнования, спортивные эстафеты. Участников ждут кулинарный мастер-класс с угощениями и творческий мастер-класс, на котором все желающие могут научиться создавать необычные поделки из фетра.

Партнеры проекта – специалисты скорой медицинской помощи организуют станцию "Первая помощь", на которой обучат малышей, подростков и их родителей основам оказания доврачебной помощи и проинформируют о том, как обеспечить безопасность дома и на улице.

А представители ГИБДД разъяснят детям в доступной форме правила дорожного движения и расскажут о необходимости их соблюдения.

На площадке проекта будет также работать мобильная "Лавка добра", цель которой – сбор от неравнодушных горожан пожертвований (одежды, обуви, канцелярии, предметов первой необходимости) для многодетных, малоимущих семей.