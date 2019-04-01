Сладковские школьники стали участниками проекта "Конструктория Pro"

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

300 школьников 7–9 классов Сладковского района стали участниками областного профориентационного проекта "Конструктория Pro", сообщает администрация муниципалитета.

Это проект, реализуемый в рамках программы "Крепкая семья". Он включает 14 станций, 11 из которых — это лучшие обучающие и развивающие конструкторы со всего мира, в том числе рекомендованные ведущими педагогами России.

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Вооружившись картой с 50 профессиональными навыками, ребята разбирались, какие специальности им больше всего подходят, и какие навыки необходимо потренировать, чтобы найти работу мечты.

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

"Согласно исследованиям ВЦИОМа для современной молодежи очень важен запрос "найти себя" – как в мировоззренческом, так и в профессиональном плане, – рассказала автор проекта "Конструктория Pro", депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Мы создаем сложного человека, который не мыслит о мире только в одной плоскости. Цель данных игровых программ – показать многообразие различных профессий, чтобы ребёнок в будущем мог выбрать себе занятие по душе".

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Самым популярной станцией среди ребят на игротеке был магнитный конструктор из дерева Майндвуд (MindWood), который развивает такие навыки, как умение решения сложных задач, самостоятельность, образное мышление, склонность к прогнозированию, техническое и пространственное мышление, обучаемость и внимание к мелочам. Из него ребята построили несколько вариантов подвесных мостов.