Сладковские школьники стали участниками проекта "Конструктория Pro"
300 школьников 7–9 классов Сладковского района стали участниками областного профориентационного проекта "Конструктория Pro", сообщает администрация муниципалитета.
Это проект, реализуемый в рамках программы "Крепкая семья". Он включает 14 станций, 11 из которых — это лучшие обучающие и развивающие конструкторы со всего мира, в том числе рекомендованные ведущими педагогами России.
Вооружившись картой с 50 профессиональными навыками, ребята разбирались, какие специальности им больше всего подходят, и какие навыки необходимо потренировать, чтобы найти работу мечты.
"Согласно исследованиям ВЦИОМа для современной молодежи очень важен запрос "найти себя" – как в мировоззренческом, так и в профессиональном плане, – рассказала автор проекта "Конструктория Pro", депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Мы создаем сложного человека, который не мыслит о мире только в одной плоскости. Цель данных игровых программ – показать многообразие различных профессий, чтобы ребёнок в будущем мог выбрать себе занятие по душе".
Самым популярной станцией среди ребят на игротеке был магнитный конструктор из дерева Майндвуд (MindWood), который развивает такие навыки, как умение решения сложных задач, самостоятельность, образное мышление, склонность к прогнозированию, техническое и пространственное мышление, обучаемость и внимание к мелочам. Из него ребята построили несколько вариантов подвесных мостов.