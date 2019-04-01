Пятьдесят лучших технологических стартапов представят в Тюмени на INNOWEEK-2019

| Фото: оргкомитета INNOWEEK-2019 | Фото: оргкомитета INNOWEEK-2019

Завершился прием заявок на Битву стартапов в Тюмени. В адрес организаторов поступило более 270 заявок от проектов из России и ближнего зарубежья. В ближайшее время будет определен список участников финала, в который войдут 50 лучших высокотехнологичных проектов.

Как сообщает оргкомитет форума, увидеть эти стартапы, а также ознакомиться с трендами развития инновационной сферы и опытом применения передовых технологий в бизнесе и государственном секторе, тюменцы смогут на III инновационном форуме INNOWEEK-2019, который пройдет в тюменском технопарке с 21 по 24 мая.

Центральным событием форума станет панельная дискуссия с участием федеральных экспертов. Своим мнением о том, как должна выглядеть современная экосистема для развития и поддержки инноваций, поделятся вице-президент Фонда "Сколково" Олег Дубнов, исполнительный директор НТЦ "Газпром нефть" Алексей Говзич, директор по развитию компании "Skyeng" Александр Ларьяновский и генеральный директор ООО "НЦ ТЕХНОСПАРК", самый успешный технологический предприниматель России Денис Ковалевич. Модератором дискуссии выступит директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

Большое внимание в повестке форума предполагается уделить вопросам развития проектов на основе технологий искусственного интеллекта. На секции, организуемой совместно с отраслевым союзом "Нейронет", тюменские предприниматели смогут узнать, в каких отраслях сегодня искусственный интеллект уже успешно работает, какие задачи можно решать с помощью технологий ИИ и насколько реально использовать существующие разработки в жизни не только крупных предприятий, но и малых и средних компаний. Кроме того, эксперты обсудят возможности и перспективы разработки проектов в области искусственного интеллекта в Тюменской области.

В частности, один из экспертов форума, генеральный директор компании ОКАС Вадим Филиппов считает, что нейронет может стать одним из направлений прорыва для региона: "Нейротехнологии - один из ключевых факторов наступающего технологического уклада. Мы в состоянии разработать подход к формированию этой отрасли не только в рамках региона, но и на федеральном уровне. Для этого есть все предпосылки: в регионе активно развивается нейромедицина, возможности которого позволяют изучать образцы нейронной ткани и переносить "живые" кортикальные нейросистемы, "подсматривая" их у природы. Обеспечив "стык" наших технологий, мы сможем зайти на международные рынки по таким направлениям, как самообучающие системы технического управления, нейросетевые вопросно-ответные и диалоговые системы, в том числе для массового рынка, системы, обеспечивающие синтез нового знания в результате ассоциативной рекомбинации. Уже сейчас спрос на такие технологические продукты чрезвычайно высок и будет расти".

Отдельный день форума будет посвящен технологиям виртуальной и дополненной реальности. Гости мероприятия смогут посетить выставку, на которой будут продемонстрированы самые последние технологические новинки в дополненной, виртуальной и смешанной реальности, в том числе нашумевший MagicLeap. Продолжится день отраслевыми секциями, предметом обсуждения станут вопросы внедрения VR/AR технологий в промышленном секторе, управлении персоналом, проектировании образовании и других сферах.

Участие в форуме INNOWEEK-2019 бесплатное, необходимо зарегистрироваться на innoweek.ru.