Тюменцы могут присоединиться к флешмобу #спасибоскорая72

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

День работника скорой помощи отмечается 28 апреля. Тюменцы, желающие поблагодарить и поздравить медиков, могут сделать это на официальном сайте скорой помощи или в соцсетях, указав хэштег #спасибоскорая72.

Традиционно в преддверии профессионального праздника Тюменская служба скорой помощи проводит конкурс на звание лучшей бригады. Фельдшер выездной бригады скорой помощи Светлана Терентьева, за плечами которой 23 года работы на "скорой" в течение трех последних лет она входит в тройку лучших работников службы. С 2016 году на станции скорой помощи ежемесячно подводят итоги работы по оперативным показателям каждой бригады. Вторую позицию в рейтинге почти всегда (а именно 24 раза!) занимает бригада Терентьевой.

В прошлом месяце на экстренные вызовы она прибывала не позднее 20 минут в 94% случаев, а в 73 % случаев укладывалась в "золотой час" (от поступления звонка до доставки пациента в профильный стационар).

"Почему мы еще не первые? Просто отработанных часов было меньше, чем у победителя — фельдшера Сергея Калугина и его бригады, - говорит Светлана. - Последние четыре года работала в двух местах: дневные смены брала в поликлинике № 14, там я была фельдшером неотложной медицинской помощи, ночные или суточные смены – на скорой. Сейчас, когда ушла из поликлиники, будет больше сил и возможностей побороться за первое место".

В первую очередь "скорую" направляют по экстренным вызовам, а там, где нет угрозы жизни, отправят врача из поликлиники, который прибудет в течение 2 часов. Если вызвали ночью на температуру, давление, то придется подождать, когда освободится бригада со срочных вызовов.

По словам Светланы Терентьевой, ее радует, что люди в основном с уважением и пониманием относятся к работникам экстренной службы. Она и ее коллеги с удовольствием вспоминают о добрых встречах и всегда готовы помочь.​