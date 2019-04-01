Нападение на бригаду скорой помощи совершено в Тюмени

Фото: sp03tmn.ru Фото: sp03tmn.ru

Нападение на бригаду скорой помощи, прибывшую для оказания помощи к лежавшему на улице в бессознательном состоянии мужчине, совершили несколько тюменцев 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи.

Вызов поступил в 17 часов 27 минут к дому № 165 на ул. Московский тракт. На месте бригада скорой помощи была уже в 17 часов 38 минут. Находившиеся рядом с пострадавшим лица повели себя агрессивно по отношению к медикам, стали распускать руки, нецензурно выражаться. Бригада покинула место вызова, о чем было сообщено старшему врачу оперативного отдела скорой помощи.

Пациента медики осмотрели в присутствии полиции, после чего он отказался от госпитализации и убежал. Освободившись с вызова, бригада поехала в отделение полиции и написала на нападавших заявление.

Отметим, что в 2018 год в Тюмени было зафиксировано два случая нападения на бригаду скорой помощи. Это в разы меньше, чем в 2017 году.

"При появлении агрессии со стороны пациента, его окружения или любой угрозе нападения бригада может сразу вызвать наряд полиции с планшета, нажав кнопку "Вызвать полицию". Также можно использовать сотовый телефон, чтобы связаться со старшим врачом и обратиться за помощью в экстренной ситуации", - пояснила пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Евгений Бабенко