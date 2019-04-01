Шлагбаумы затрудняют работу скорой помощи

| Фото: Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

Машина скорой помощи не могла выехать из-за закрытого шлагбаума на выезде со двора ул. Ростовцева, 10 в конце марта, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

С фирмой, телефон которой был указан на шлагбауме, медики связались в 4 утра, но в ответ на просьбу лишь услышали: "Мы не открываем шлагбаумы, выезжайте, как хотите".

"Мы потратили много времени для того, чтобы открыть шлагбаум. Пока дозвонились, пока объяснили, кто мы такие, пока они открыли – все это не в пользу пострадавшего или умирающего человека. При эвакуации опять начинаем созваниваться, чтобы нас выпустили с пациентом, которого срочно нужно доставить в больницу на операцию. Каждый раз диспетчеры требуют информацию - номер бригады, фамилии сотрудников - будто у них есть списки всех работающих на скорой. При этом у них висит камера, по которой прекрасно видно, что к шлагбауму подъехала машина скорой помощи. Удаленная диспетчерская, отвечающая за работу шлагбаума, вообще-то должна круглосуточно обеспечивать контроль и беспрепятственный проезд спецтехники на дворовую территорию" - рассказал водитель скорой помощи Игорь Макаров.

Тем не менее, медикам приходится звонить, потому что не везде есть камеры и не у всех жильцов есть ключ от шлагбаума, не все были согласны на его установку. И чаще всего это пожилые люди, которые вызывают скорую помощь по экстренным и неотложным поводам. У тех, кто платил – есть доступ, у остальных – нет. Последние никак не могут открыть шлагбаум, даже если позвонят по указанным на них телефонам – этих людей просто нет в базе, а значит, и права они не имеют пользоваться этим устройством дистанционно.

Беспрепятственно бригады скорой помощи проезжают только в те дворы, где стоит будка и дежурит охранник либо открывает сам пациент или его родственники.

"Складывается впечатление, что люди зачастую не осознают, сколько времени и сил приходится тратить, чтобы, например, добраться от въезда во двор к отдаленным подъездам. Здесь надо понимать, что бригада никогда не идет к пациенту налегке — как минимум, в квартиру приходится нести укладку и кардиограф. В случае, если больной в критическом состоянии, медикам приходится брать с собой еще и реанимационное оборудование — аппарат искусственной вентиляции легких и дефибриллятор. К тому же некоторых пациентов приходится транспортировать на носилках — это снова потеря времени", - рассказала руководитель оперативной службы Наталья Пиманкина.

Шлагбаум — это большая ответственность, и она на тех, кто его решил установить. А если он заклинит в самый неподходящий момент и спецтехника не сможет вовремя подъехать к месту вызова?

Диспетчеры по передачи вызовов выездным бригадам за сутки обрабатывают 800 и более вызовов, их главная задача - оперативно направить бригады скорой помощи на экстренные вызовы, а не заниматься открыванием шлагбаумов. Ни в одном правовом документе не говорится, что станция скорой помощи должна предоставлять номера телефонов для того, чтобы открывать ворота и шлагбаумы. Если граждане решили закрыть двор воротами/шлагбаумами, значит, должны самостоятельно позаботиться о беспрепятственном въезде экстренных служб.