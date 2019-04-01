Водитель скорой помощи дал отпор грабителям

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Водитель скорой помощи дал отпор грабителям, похитившим акушерский набор из автомобиля скорой, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел 29 декабря 2018 года на ул. Одесской в Тюмени. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов в 16 часов 22 минуты. Медики отправились оказывать помощь 28-летней женщине, вызвавшей на острую боль в области почек, а водитель тем временем ждал в машине.

В это время в автомобиль скорой помощи проник молодой мужчина и успел вынести акушерский набор. Убегающий преступник был задержан водителем скорой помощи.

"Я выскочил и крикнул ему вслед, что там ничего ценного нет. Когда сумка оказалась у меня в руках, к тому мужчине присоединились еще неизвестные люди, вместе они напали на меня", – рассказал 49-летний водитель скорой помощи.

Медицинскую сумку водитель скорой помощи не выпустил из рук и отбивался от нападающих так, что они сбежали. После он сообщил о случившемся старшему врачу оперативного отдела скорой помощи и обратился в отделение полиции, где написал заявление.

"Несколько дней водитель был на больничном листе. Слава богу, у него не было переломов, врачи диагностировали сильный ушиб ноги. Мы думали, что тех людей будет сложно найти. Но нет, один из них позже обратился в полицию с заявлением, что его избил водитель скорой помощи. Тут его и оформили за попытку хищения медицинского имущества из машины скорой помощи", – рассказала заведующая подстанцией № 2 скорой медицинской помощи.

В целом за 2018 год в Тюмени зафиксировано три случая нападения на бригаду скорой помощи. При появлении агрессии со стороны пациента, его окружения или любой угрозе нападения, бригада может направить экстренный сигнал с планшета, нажав кнопку "Вызвать полицию", либо связаться по сотовому телефону со старшим врачом.

Изначально, еще на стадии вызова, если диспетчер понимает, что обращение может быть связано с происшествием криминального характера, то на место вызывают наряд полиции и врачи заходят к пациенту только со стражами порядка. В ситуации, когда агрессию к медикам, водителям начинают проявлять во время оказания помощи, когда создается угроза жизни или здоровью бригады скорой, они должны постараться покинуть опасную зону, сообщить об инциденте старшему врачу, вызвать правоохранителей и только в сопровождении сотрудников полиции зайти повторно и оказать помощь пострадавшим.

Добавим, в отношении мужчины, который пытался похитить из автомобиля скорой медицинской помощи акушерский набор, возбуждено уголовное дело, 22 апреля состоится суд.