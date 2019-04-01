29 апреля в Тюмени снегопад

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выше минус 4 градусов Цельсия не прогреется температура воздуха в Тюмени 29 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Утро встретило горожан свежевыпавшим снегом. Синоптики обещают снегопад в течение всего дня, будет пасмурно. Добавит ощущение зимы и неприятный Северный ветер, который будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление 745-751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 72-86 %.

В течение дня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 20 часов 16 минут. Долгота дня сегодня составит 15 часов 21 минуты.