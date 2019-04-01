Роспотребнадзор дал советы по безопасному отдыху на природе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переносить и хранить скоропортящиеся продукты лучше в сумке-холодильнике, пищевые продукты необходимо приобретать в стационарных предприятиях торговли, сообщает региональное управление Роспотребнадзора, подготовившее рекомендации для тех, кто планирует отдых на природе.

Специалисты не советуют покупать мясо в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.

Не рекомендуется брать с собой на пикник молочные продукты, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом. Они служит питательной средой для болезнетворных микробов.

Вся еда должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов. Обязательно закрывать пищу в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заворачивать в пищевую пленку.

При жарке мяса на огне рекомендуется использовать нежирное мясо. Нежирная говядина является хорошим источником железа и других пищевых компонентов, и не содержит большого количества жира.

Использовать для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для еды - одноразовую посуду и столовые приборы. Жарить мясо непосредственно перед употреблением. Жарка на мангале не гарантирует полного обеззараживания, бактерии умирают лишь при 70-75 градусах. Обеззараживающими свойствами обладают красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица.

Необходимо постоянно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки перед приготовлением и перед приемом пищи. Мыть руки, овощи и фрукты, также посуду можно только бутилированной водой или кипяченой водой.

При пребывании за городом не стоит забывать и о способах профилактики против клещевых инфекций. Активность клещей на территории России длится в период с апреля по октябрь. Клещи поджидают своих жертв в траве, поэтому нужно выбирать одежду, закрывающую ноги и руки. Перед тем поездкой на пикник, стоит позаботится о покупке противоклещевых аэрозолей.

Во время пребывания на природе необходимо осматривать себя и детей каждые 15-20 минут. Особо тщательный осмотр необходимо производить перед заходом в дом. Клещи могут быть на вещах или цветах.