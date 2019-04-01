Тюменские скалолазы вернулись из Китая с бронзой

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменские спортсмены Юлия Каплина и Сергей Рукин завоевали бронзовые медали на турнире второго этапа Кубка мира 2019 года по скалолазанию в дисциплине "скорость". Соревнования прошли в китайском Чунцине 26 апреля, сообщает Федерация скалолазания России.

Юлия Каплина начала выступление с двух успешных забегов. В 1/8 финала она без труда обыграла полячку Александру Калуцку. Четвертьфинал свел Юлию с соотечественницей Анной Цыгановой. Соперницей по полуфиналу стала полячка Александра Рудзинска. После поражения Каплина отправилась в малый финал, где завоевала бронзу на втором этапе подряд.

В ходе турнира китаянка Ю-Линг Сонг обновила мировой рекорд – 7,101. Ранее это достижение принадлежало Юлии Каплиной. Рекорд продержался 1 год 9 месяцев и четыре дня. Всего в активе Каплиной девять мировых рекордов с 2013 по 2017 годы.

В мужском турнире отличился молодой тюменец Сергей Рукин. Бронза стала первым успехом для него на Кубке мира. Третий этап Кубка мира вновь пройдет в Китае 3 мая.