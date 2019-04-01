Лучшие бригады скорой в Тюмени работают на первой и третьей подстанциях

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Врачебная бригада подстанции № 1 и фельдшерская бригада подстанции № 3 стали победителями в соревнованиях среди работников скорой помощи в Тюмени 26 апреля, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Лучше всех свои профессиональные навыки в трех практических этапах показала команда врача Салавата Нутфуллина, фельдшера Данила Иванова и водителя Роберта Хайруллина. В первом испытании помощь оказывали пострадавшему в дорожной аварии. Конкурсную задачу, как и в жизни, усложняли очевидцы, которые кричали, паниковали и снимали происходящее на камеры. В это время судьи оценивали уровень выполнения работы и по качеству, и по скорости.

"На массовых ДТП вокруг нас всегда много зрителей, которые снимают на камеру, отвлекают. Мы оказываем помощь в самых разных условиях: реанимация может проходить на полу в подъезде, на улице, в общем, работа тяжелая. Но это, безусловно, мое, я шел сюда за тем, чтобы помогать пациентам в крайне тяжелых состояниях", – рассказал Салават Нутфуллин.

Среди фельдшерских бригад первое место завоевала команда Сергея Калугина, Елены Мирюгиной и водителя Сергея Абышева. По словам фельдшера Калугина, победа далась нелегко, все соперники были сильные, помогла сосредоточенность и слаженность действий. "На реанимации не должно быть никаких пауз, заминок, все четко по времени. На ДТП всегда проводится сортировка пострадавших. Сначала пациенты с кровотечениями, с остановкой сердца и другими угрожающими жизни состояниями. Водитель, расставив аварийные знаки, приходит к нам на помощь: очевидцев успокаивает и отводит в безопасное место. Если паникует участник ДТП, то его осматривает второй медработник, тем временем водитель помогает мне оказывать помощь более тяжелому пациенту", – объяснил Сергей Калугин.

Напомним, в конкурсе профессионального мастерства лучших выявляли среди восьми бригад: четырех врачебных и четырех фельдшерских. Победители они выступят на областных соревнованиях медиков скорой помощи в мае.