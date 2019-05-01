Тюменские кадеты написали письма солдатам

tpku.mil.ru tpku.mil.ru

Социальная акция "Напиши солдату" прошла в Тюменском президентском кадетском училище, сообщили в училище.

Кадеты написали письма призывникам Тюменской области. Весточки будущим солдатам передадут в ближайшее время.

Социальный проект направлен на формирование нравственных чувств, любви к Родине и гордости за нее, готовности защищать и оберегать нашу страну. Цель акции – поднятие духа и эмоциональная поддержка солдат, которые несут службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

"В письмах кадеты рассказали о своей жизни в училище. Ребята отметили, что гордятся своей Родиной и хорошо знакомы с дисциплиной. В каждом послании восьмиклассники поддержали защитников Отечества, находящихся на службе, и пожелали им успехов", – рассказала педагог-организатор восьмого курса Татьяна Амосова.