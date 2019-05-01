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Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области c Первомаем

Общество, 10:13 01 мая 2019

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев | Фото: министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области с днем Весны и Труда.

"Этот яркий праздник стал символом единения людей в их созидательной деятельности на благо родной земли! Россияне всегда умели работать слаженно и сплоченно, объединяя усилия для достижения общей цели, - отмечается в поздравлении. - Пусть труд приносит удовлетворение от сделанного, а весна заряжает радостью и оптимизмом, дарит силы для новых свершений".

Владимир Якушев пожелал жителям Тюменской области здоровья, счастья, мира и благополучия.

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# Владимир Якушев

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