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Аромашевские школьники победили на Всероссийском первенстве по автомногоборью

Общество, 18:21 29 апреля 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Аромашевские школьники стали победителями Всероссийского первенства по автомногоборью среди команд юношей и девушек 14-17 лет. Второе место у команды Республики Татарстан, третьими стали подростки из Саратовской области, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В первенстве приняли участие 48 юношеских команд из 45 регионов России.

Тюменскую область представляли подростки из секции автомногоборья Аромашевского дома детского творчества. Ребята занимаются у руководителя-педагога Андрея Богачкова.

Соревнования проходили в три этапа: "Теоретический экзамен по правилам дорожного движения и оказанию первой помощи", "Фигурное вождение автомобиля" и "Замена колеса". В тюменской команде выступали Михаил Поляков, Милан Платонов, Родион Эбель и Ксения Иванова.

Все представители тюменской команды ранее становились победителями Всероссийских конкурсов "Безопасное колесо", а Милан Платонов и Михаил Поляков участвовали в Европейских конкурсах по обучению детей ПДД в Черногории и Норвегии.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , многоборье , соревнования

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