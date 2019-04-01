Аромашевские школьники победили на Всероссийском первенстве по автомногоборью

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Аромашевские школьники стали победителями Всероссийского первенства по автомногоборью среди команд юношей и девушек 14-17 лет. Второе место у команды Республики Татарстан, третьими стали подростки из Саратовской области, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В первенстве приняли участие 48 юношеских команд из 45 регионов России.

Тюменскую область представляли подростки из секции автомногоборья Аромашевского дома детского творчества. Ребята занимаются у руководителя-педагога Андрея Богачкова.

Соревнования проходили в три этапа: "Теоретический экзамен по правилам дорожного движения и оказанию первой помощи", "Фигурное вождение автомобиля" и "Замена колеса". В тюменской команде выступали Михаил Поляков, Милан Платонов, Родион Эбель и Ксения Иванова.

Все представители тюменской команды ранее становились победителями Всероссийских конкурсов "Безопасное колесо", а Милан Платонов и Михаил Поляков участвовали в Европейских конкурсах по обучению детей ПДД в Черногории и Норвегии.