В Тюменской области продажи подержанных авто выросли на три процента

| Фото: autostat.ru | Фото: autostat.ru

На 3,3 % вырос объем продаж подержанных автомобилей в Тюменской области в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

За первые 4 месяца 2019 года в регионе было продано 13,6 тыс. подержанных автомашин. В первом квартале 2018 года объем продаж составил 13,2 тыс. автомобилей. Доля Тюменской области в общероссийском рынке подержанных авто составляет 1,2 %.

Всего в России в первом квартале 2019 года было продано 1137,1 тыс. подержанных автомобилей, за аналогичный период 2018 года - 1131 тыс. В пятерку лидеров по объемам продаж входят Московская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область.

Соб. инф.