Фестиваль "Одиссея" в Тюмени соберет любителей туризма всех возрастов

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Более одной тысячи участников ожидают организаторы фестиваля туристов и путешественников "Одиссея", который пройдет в Тюмени с 24 по 26 мая. Мероприятие состоится в областном детско-юношеском центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216).

Как пояснила педагог-организатор отдела туризма и краеведения ДТиС "Пионер" Юлия Загорян, присоединиться к фестивалю смогут все желающие, участие бесплатно.

"Мероприятие пройдет в формате палаточного лагеря. Интересно будет и взрослым и детям. Мы приглашаем не только спортсменов, но и тюменские семьи. Взрослых и маленьких участников ждут спортивные соревнования, мастер-классы, игры и конкурсы", - рассказала она.

В 2019 году фестиваль "Одиссея" станет юбилейным - он пройдет в двадцать пятый раз. Традиционно фестиваль проводился за городом на природе, в этом году мероприятие впервые пройдет в черте областного центра.

За три дня тюменцы попробуют все виды туризма, познакомятся с активистами, испытают свои силы. Будут представлены спортивное ориентирование, спортивный туризм, водный туризм, скалолазание, альпинизм, параклаймбинг, туризм для самых маленьких и другие направления. Кроме того, планируется возвращение всеми любимой экстремальной гонки для участников старше 18 лет.

Подробная информация о программе мероприятия, времени и месте проведения размещена на официальной странице фестиваля ВКонтакте.

Любовь Голышева