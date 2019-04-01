В Сорокинском районе заведующий магазином похитил сигареты

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, похитившего крупную партию табачной продукции, задержали в Сорокинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть поступило заявление от сотрудников продуктового магазина о недостаче табачной продукции. Следов взлома полицейские не обнаружили. К хищению оказался причастен заведующий магазином. Мужчина воспользовался служебным положением и в течение трех месяцев похищал блоки сигарет различных марок и сдавал для продажи в другом населенном пункте.

Сумма ущерба торговому заведению составила более 200 тыс. рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Вырученные средства мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишения свободы сроком до шести лет.