  • 30 апреля 201930.04.2019вторник
  • USD64,6917
    EUR72,2024
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

В Сорокинском районе заведующий магазином похитил сигареты

Происшествия, 17:08 30 апреля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, похитившего крупную партию табачной продукции, задержали в Сорокинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть поступило заявление от сотрудников продуктового магазина о недостаче табачной продукции. Следов взлома полицейские не обнаружили. К хищению оказался причастен заведующий магазином. Мужчина воспользовался служебным положением и в течение трех месяцев похищал блоки сигарет различных марок и сдавал для продажи в другом населенном пункте.

Сумма ущерба торговому заведению составила более 200 тыс. рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Вырученные средства мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишения свободы сроком до шести лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# магазин , сигареты , Сорокинский район , хищение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 30.04.2019Житель Ярково до смерти избил своего знакомого
17:08 30.04.2019В Сорокинском районе заведующий магазином похитил сигареты
15:38 30.04.2019Тюменцы узнали о своих долгах в торговых центрах
15:05 30.04.2019Житель Нового Уренгоя до смерти избил соседа своей знакомой