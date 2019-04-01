Тоболяков приглашают станцевать "Вальс Победы"

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Танцевальные программы, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Тобольске 5 и 9 мая, сообщает городская администрация.

Мелодии военных лет для участников праздничных мероприятий исполнит оркестр духовых инструментов городского центра искусств и культуры под управлением Виктора Громовского. 5 мая оркестранты выступят в ДК "Водник" (п. Сумкино), где пройдет танцевальная программа "Вальс Победы". Начало в 14 часов 30 минут.

9 мая музыканты сыграют на одноименном танцевальном вечере отдыха в ДК "Синтез". Старт этому мероприятию будет дан в 18 часов. В День Победы у ТРЦ "Жемчужина Сибири" будет организована танцевальная площадка "Синий платочек". Начало ее работы в 17 часов.