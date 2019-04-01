Управлении ветеринарии контролирует эпизоотическую обстановку в регионе

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Эпизоотическая обстановка в Тюменской области остается стабильной и благополучной. Это констатировали члены общественного совета при управлении ветеринарии Тюменской области, которые на очередном заседании 29 апреля 2019 года рассмотрели доклад по правоприменительной практике управления ветеринарии Тюменской области при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора за 1 квартал 2019 года.

"Управлением в первом квартале проведена большая работа, - сообщила корреспонденту "Тюменской линии" член общественного совета Елена Шеленговская. - Было проведено 23 мероприятия по контролю за владельцами личных подсобных хозяйств (ЛПХ) по соблюдению ими действующих ветеринарных правил. Составлено 23 протокола, выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений".

По данным управления ветеринарии, за 1 квартал 2019 года осмотрено 156 единиц автотранспорта, общий вес перевозимой продукции животного происхождения составил 46 тонн 700 кг. Выявлен факт перевозки лошади без ветеринарных сопроводительных документов. Вынесено постановление о наложении штрафа.

"Кроме того, - подчеркнула Елена Шеленговская, - специалисты управления привлекались для участия в 14 проверках, которые проводились сотрудниками прокуратуры".

По материалам проверок главными государственными ветеринарными инспекторами вынесено пять постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Общая сумма наложенных штрафов в 1 квартале 2019 года за нарушения в области ветеринарии составила 157 тыс. рублей.

Общественный совет отметил, что владельцы ЛПХ не всегда подчиняются требованиям ветеринаров. Голышмановским районным судом рассмотрено исковое заявление управления ветеринарии Тюменской области к к одному из владельцев лошади о понуждении его к выполнению мероприятий по ликвидации инфекционной анемии лошадей (ИНАН). Требования управления удовлетворены Голышмановским районным судом в полном объеме.