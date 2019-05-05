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ФК "Тюмень" сыграл вничью с "Химками"

Спорт, 10:50 05 мая 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" вновь не смог победить в первенстве ФНЛ, сообщает пресс-служба клуба.

На стадионе "Геолог" тюменцы сыграли вничью с "Химками" - 0:0. Первая угроза воротам гостей возникла на 19-й минуте. Владан Милосавлев пробил рядом со штангой. Вскоре мяч просвистел рядом с целью после дальнего удара Артура Рябокобыленко. На 35-й минуте гости заблокировали потенциально опасный удар Милосавлева. "Химки" ответили слабым ударом в створ ворот в исполнении Александра Смирнова и неточным ударом Дмитрия Тихого на последней секунде тайма.

После перерыва игра держала в напряжении, но голов зрители не увидели. Финальный свисток застал хозяев в атаке - 0:0. Это третий приезд "Химок" в Тюмень. И все матчи завершились вничью.

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# ФК Тюмень , футбол

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