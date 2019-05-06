В Тюменской области действуют ограничения на вылов рыбы

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Запрет на вылов водных биоресурсов в озерах Тюменской области, изолированных от речной системы, наступает с 15 мая по 15 июня, сообщает отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области.

В реках и их пойменных системах: ручьях, притоках, старицах, сорах в период от распадения льда - появления закраин по 20 мая вводится запрет на вылов водных биоресурсов.

В эти периоды, при осуществлении любительского рыболовства рыбакам разрешается добыча (вылов) рыбы только с берега (без использования плавательных средств) и разрешенными орудиями лова, которыми являются удочки (всех модификаций) с максимальным количеством крючков, в том числе на блеснах, не более 10 штук (суммарно) на одного гражданина, спиннинги, фидеры, жерлицы и кружки общим количеством не более 10 штук у одного гражданина.

Использование для добычи (вылова) водных биологических ресурсов любых других орудий лова, не перечисленных в вышеуказанном списке: сети, фитили, сачки, подъемники, а также лов с использованием маломерных и прогулочных судов в запретные периоды является нарушением Правил рыболовства.

На водных объектах Тюменской области установлена суточная норма добычи водных биоресурсов (количество, вес) определенного вида водных биологических ресурсов, разрешенная для добычи (вылова) в сутки при осуществлении любительского рыболовства) для следующих видов: щука, судак, лещ, язь, карась - 5 кг суммарно или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг; раки - 2 кг; гаммарус - 0,5 кг; хирономиды - 0,1 кг. Для остальных видов водных биологических ресурсов суточные нормы вылова не установлены.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

Необходимо отметить, что на водоемах Тюменской области повсеместно запрещен вылов осетра сибирского, стерляди, нельмы и муксуна.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере от 2 до 5 тыс. рублей, с конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов, либо без таковой.

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено:

с причинением значительного ущерба; с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов; в местах нереста или на миграционных путях к ним; на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации влечет привлечение виновных лиц к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биоресурсов).

Крупным ущербом по данной статье признается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превышающий 100 тыс. рублей, особо крупным – 250 тыс. рублей.

Определение суммы причиненного ущерба водным биологическим ресурсам в результате нарушения требований Правил рыболовства, а именно в результате незаконного вылова, и подлежащего возмещению в полном объеме, производится в соответствии с Таксами для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденными Постановлением правительства РФ от 03.11.2018 № 1321. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, дополнительно к таксам, предусмотренным вышеуказанным документом, учитывается 100 % таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида).

Незаконная добыча (вылов), содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ также влечет за собой уголовную ответственность по ст. 258.1 УК РФ.

Деятельность по осуществлению любительского рыболовства на территории Тюменской области регламентируется Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства № 402 от 22.10.2014.

Оба данных документа размещены в свободном доступе, в том числе в сети интернет. Всем любителям рыбалки рекомендуется ознакомиться с этими документами перед выездом на водоемы.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону 33-58-80.