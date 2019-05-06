Тюменские ученые выделили новый антибиотик

| Фото: takzdorovo-to.ru | Фото: takzdorovo-to.ru

Эмерицеллипсин А – соединение, обладающее антибактериальным, антифунгальным и противоопухолевым действием - выделили сотрудники института X-BIO ТюмГУ Алексей и Анастасия Васильченко совместно с коллегами из Института биоорганической химии РАН и НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Георгия Гаузе. Статья об этом опубликована в журнале Molecules, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Сообщается, что эмерицеллипсин А представляет собой небольшой полипептид с молекулярной массой в 1 кДа, состоящий из семи аминокислот. Только две из них, аланин и изолейцин, являются рибосомально-кодируемыми: остальные семь являются нестандартными, то есть структурная информация о них не заложена в ДНК организма. В структуре вещества можно найти и жирные кислоты, что также обуславливает его уникальные физико-химические свойства.

Что касается биологических свойств, то эмерицеллипсин А оказался эффективен в отношении грам-положительных, и, в меньшей степени, грам-отрицательных бактерий. Схожие результаты показал ванкомицин, который сегодня принято называть "антибиотиком последней надежды". Механизм действия эмерицеллипсина А, как сообщили ученые, связан с повреждением клеточной стенки, которое ведет к летальному исходу. Однако, эмерицеллипсин А показал антимикробные свойства не только в отношении бактерий, но и возбудителей грибковых инфекций.

Антибиотик подавляет рост грибов рода Candida и Aspergillus, возбудителей кандидозов (вызывает молочницу) и аспергиллезов, соответственно. Кроме того, эмерицеллипсин А, подобно другим представителям класса пептаиболов, проявляет токсичность в отношении опухолевых клеток. Соответствующие результаты были получены на клеточных линиях Hep G2 и HeLa. Как замечают авторы, он в 40 раз менее токсичен для здоровых клеток, чем доксорубицин - антибиотик, широко используемый в химиотерапии.